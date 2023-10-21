Донецк, 21 октября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Днём 21 октября украинская армия несколько раз обстреляла Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра. Об этом 21 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум

ВСУ в 11:35 (совпадает с мск) выпустили по Куйбышевскому району Донецка и Макеевке три и два снаряда калибра 155 мм соответственно, с 11:40 по 12:10 — в общей сложности 13 снарядов калибра 155 по Макеевке, в 12:10 и 12:25 — по три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

В 12:35 киевскими войсками было выпущено три снаряда калибра 155 мм по Макеевке, в 12:45 — три снаряда калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, в 13:30 — три снаряда калибра 155 мм по Ясиноватскому району, в 13:40 — четыре снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, и в 14:00 — три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщило крупной ракетной атаке украинской армии на Крым и Приазовье. Он уточнил, что ВСУ выпустили не менее 10–15 снарядов, по ним отработали силы противовоздушной обороны ВС России.

Украинская армия 18 октября обстреляла больницу в Херсонской области. Здание медучреждения пострадало при обстреле ВСУ города Алёшки, также сгорели восемь машин скорой помощи. Кроме того, при обстреле сгорело здание сельской амбулатории в посёлке Новая Маячка.