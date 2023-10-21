Ростов-на-Дону, 21 октября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. В Ростовской области в 14:10 сработали средства ПВО, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Воздушная цель в результате уничтожена. Благодарю наших военных за хорошую работу», — написал он в Telegram.

Губернатор не уточнил, в каком именно районе уничтожена цель, а также что именно за вид беспилотника это был. Как пишут СМИ, речь об украинском дроне.

19 октября в Ростовской области также была уничтожена воздушная цель. Разрушений и пострадавших не было.