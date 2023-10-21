Москва, 21 октября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Сбежавших из дома в деревне Мисайлово рядом с Видным братьев 11 и 13 лет обнаружили живыми. Об этом стало известно 21 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум днём того же дня, детей искали двое суток. Они неожиданно решили уйти из дома, собрав тёплые вещи. Перед этим стало известно, что один из них получил много неудовлетворительных оценок в школе, а второй потерял телефон. Последний раз после исчезновения их видели на улице Хачатуряна в Москве, куда им помог добраться знакомый подросток. С собой у братьев не было денег и банковских карт, старший вытащил из телефона SIM-карту.