Кривой Рог, Украина, 21 октября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. В результате взрыва один из объектов промышленной инфраструктуры Кривого Рога в Днепропетровской области получил повреждения. Об этом 21 октября сообщил мэр города Александр Вилкул в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ночь на 21 октября украинские СМИ сообщали о серии взрывов, прогремевших на территории Кривого Рога.

«К сожалению, были попадания <…> Повреждён объект промышленной инфраструктуры», — написал он.

Вилкул добавил, что после взрыва на объекте вспыхнул пожар, который удалось в скором времени потушить.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по украинским объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября стало известно, что в городах Днепропетровске и Запорожье, последний из которых находится на территории российской Запорожской области и временно оккупирован Киевом, произошли взрывы.

До этого в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также подконтрольных ВСУ частях Запорожской области, ДНР и ЛНР был объявлен режим воздушной тревоги.

Вечером 18 октября в двух областях Украины объявили режим воздушной тревоги. Его объявили на территории Харьковской и Черниговской областей.