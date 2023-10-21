Новосибирск, 21 октября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. В Новосибирске двое школьников оказались в больнице. В медучреждение их увезли после того, как им стало плохо на перемене. Об этом со ссылкой на источник сообщил портал NGS.ru.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Причиной плохого самочувствия стала электронная сигарета. После урока ученики пошли в школьный туалет, где решили покурить вейп. Спустя несколько минут им стало плохо. Заметившие это родители других школьников вызвали медиков.

Обоих пострадавших госпитализировали в реанимацию. Сейчас, по оценкам медиков, их состояние стабилизировалось.

Собеседник издания отметил, что ребята воспитываются в благополучных семьях, никто на учёте не стоял.

«Видимо, любопытство. Двое ребят — 12 и 15 лет пошли в туалет, покурили вейп. Им стало плохо», ― рассказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Они выясняют обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Саратове 15-летний подросток после курения вейпа попал в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачам удалось запустить сердце пострадавшего, которое дважды отказывалось работать. У подростка диагностировали отёк лёгких.

В октябре в Екатеринбурге электронная сигарета стала поводом для конфликта. Группа из 13–15 подростков расстреляла двух 14-летних школьников из пневматических пистолетов за отказ покупать вейпы. Одному из учеников пуля попала в голову. В больнице ему диагностировали множественные ссадины и ушибленные раны. Второй школьник не пострадал, сумев убежать.

Американские учёные предупредили, что молодые люди, увлекающиеся электронными сигаретами, подвержены повышенному риску развития бронхита и одышки.