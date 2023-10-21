Гранада, Испания, 21 октября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Израильский нападающий футбольного клуба «Гранада» Шон Вейсман вынужден был пропустить матч чемпионата Испании с командой из Памплоны «Осасуна» из соображений безопасности. Об этом 21 октября сообщила испанская газета Marca.

Ricardo Larreina/Global Look Press Шон Вейсман

Игрок пропустил матч из-за жёсткой реакции болельщиков «Осасуны» на посты игрока в соцсетях, посвящённые обострению палестино-израильского конфликта. Кроме того, группа живущих в Гранаде палестинцев обратилась в прокуратуру после публикаций игрока. Позднее Вейсман удалил эти посты и закрыл свои аккаунты в соцсетях.

Тренер «Гранады» Пако Лопес заявил о поддержке израильского футболиста, отметив, что Вейсман тяжело переживает события в Израиле и секторе Газа.

«Это деликатный вопрос, я против любой войны, какой бы она ни была и от кого бы ни исходила. Он переживает, но тренировки являются для него спасением», — сказал он.

Матч чемпионата Испании между «Осасуной» и «Гранадой» состоялся вечером 20 октября в Памплоне и закончился в пользу хозяев со счётом 2:0.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября американка Натали Санандаджи, которая пережила нападение боевиков ХАМАС на фестивале электронной музыки на юге Израиля, заявила, что не чувствует себя в безопасности в США на фоне нарастания случаев проявления антисемитизма и готова вернуться в Израиль. По словам женщины, часть её друзей скрывает своё еврейское происхождение, так как опасается нападений.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. Палестинское движение ХАМАС подвергло массированному ракетному обстрелу территорию Израиля и захватило несколько израильских населённых пунктов. В ответ израильские военные ударили по Газе, а 8 октября власти Израиля заявили о переводе страны в состояние войны.

После этих событий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает бомбардировки территории анклава, в результате которых гибнут сотни гражданских лиц. Страны Ближнего Востока осудили Тель-Авив, назвав его реакцию чрезмерной. Из-за жёстких действий израильских властей в Газе в разных странах мира происходят пропалестинские протесты в поддержку анклава, также имеются случаи нападений на израильские дипмиссии и синагоги.