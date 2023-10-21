Торонто, Канада, 21 октября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Канадские мусульмане освистали премьер-министра страны Джастина Трюдо в мечети в Торонто, обвинив его в лицемерии в палестинском вопросе. На кадрах видео, появившегося 21 октября, видно, как политик покидает мечеть под крики «Позор!».

Patrick Doyle/Global Look Press Премьер-министр Канады Джастина Трюдо

Когда Трюдо садился в машину, чтобы уехать, ему вслед сыпались негодования и многочисленные разгневанные крики. Многие продолжали кричать «Позор» и задавали вопрос, сколько смертей палестинцев нужно для прекращения эскалации.

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Трюдо становился героем скандальных новостей и ранее. Так, одной из главных тем последнего времени стало чествование украинского нациста в канадском парламенте, вызвавшее большой резонанс. Трюдо, украинский лидер Владимир Зеленский и парламентарии рукоплескали мужчине, которого перед этим представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Трюдо назвал случившееся позорным и пытался оправдаться, но извинения не снизили вызванного инцидентом ажиотажа.

В начале октября попытка Трюдо пообщаться и поприветствовать сограждан на улице обернулась конфузом. Глава правительства был вынужден выслушать в свой адрес нелицеприятные высказывания. Политик пожал руки нескольким канадцам, но следующий, к кому он подошёл, отказался это делать. Он вступил с Трюдо в бурную перепалку и обозвал его преступником и тупицей, обвинив в трате общественных денег на поддержку Украины.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда движение ХАМАС обстреляло Израиль и захватило ряд населённых пунктов. Израиль совершил ответные обстрелы, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции «Железные мечи» и переходе страны в состояние войны. Позднее стало известно о намерении Тель-Авива начать наземную военную операцию в секторе Газа, по данным агентства Reuters,невиданную по жестокости. В Израиле признали, что плана на послевоенное будущее Газы нет.

Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что наземная операция с использованием тяжёлой техники грозит обернуться серьёзными последствиями. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков выразил аналогичное мнение, отметив, что в регионе фактически разворачивается трагедия. Он добавил, что это результат пренебрежительного отношения стран к проблеме.

Востоковед Артём Кирпичёнок в беседе с ИА Регнум напомнил, что прошлые рейды израильской армии не отличались гуманизмом, поэтому его не стоит ждать и сейчас в случае начала новой операции. По его мнению, об этом говорят в том числе настроения израильского общества, требующего мести за действия ХАМАС. Но в то же время, как отметил Кирпичёнок, практика показала, что действия Израиля могут купировать западные страны, после реакции которых на определённых этапах израильское командование снижало активность.