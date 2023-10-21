Лондон, 21 октября, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Россия готова адаптироваться к любому оружию, которое поставляют Киеву, — от ракет дальнего радиуса действия до морских беспилотников. Это показали действия Вооружённых сил России, которые смогли перехватить большинство переданных Украине дальнобойных ракет. Об этом 21 октября сообщил журнал The Spectator.

Иван Шилов ИА Регнум

«Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель», — указали авторы материала.

Таким образом контрмеры российской армии сделали ATACMS совершенно бесполезными на поле боя. Журналисты отметили, что украинские военные не выполнили задачи, а российские силы построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными и адаптируемыми, чем предполагалось.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин считает, что власти США совершили большую ошибку, поставив Украине тактические баллистические ракеты ATACMS. По его словам, для киевского режима это не означает ничего хорошего и просто продлевает его агонию.

Замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что такие действия Вашингтона говорят свидетельствует о стремлении США к эскалации украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что это повлияет на ситуацию на фронте и на выполнение целей спецоперации.

Бойцы зенитно-ракетной батареи Южной группировки войск ВС России уверены, что их средства ПВО смогут противостоять поставленным Киеву американским дальнобойным ракетам ATACMS, когда будут изучены особенности этих боеприпасов ― траектория, скорость и способы маневрирования.

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко в беседе с ИА Регнум отметил, что ATACMS были новым видом оружия для российских систем ПВО, которым нужно немного времени, чтобы её правильно обнаруживать. При этом, по его словам, в целом такие снаряды имеют ряд недостатков, что позволит войскам ВС России с ними справляться.