Голливудская актриса Мэрил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака
Нью-Йорк, США, 21 октября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Голливудская 74-летняя актриса Мэрил Стрип рассталась со своим 76-летним мужем американским скульптором Доном Гаммером, они живут раздельно, сообщило 20 октября издание Page Six, ссылаясь на представителя кинозвезды.
Примечательно, что пара распалась ещё шесть лет назад, но развелись супруги только сейчас.
«Дон Гаммер и Мэрил Стрип разошлись более шести лет назад, и хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали раздельное проживание», — рассказал он журналистам.
Издание отметило, что совсем недавно на церемонии вручения Премии принцессы Астурийской в Испании Стрип была с обручальным кольцом, но последний раз она была на публике с мужем на церемонии вручения «Оскара» в 2018 году.
Сообщается, что Стрип и Гаммер поженились в 1978 году. У них родилось четверо детей, старшему из которых 43 года, а младшему — 30. Также у Стрип и Гаммер пятеро внуков.
Стрип трижды получала премию «Оскар», и 17 раз её выдвигали на эту награду. Наиболее известные фильмы с её участием: «Дьявол носит Prada», «Крамер против Крамера», «Манхэттен», «Охотник на оленей», «Лемони Сникет: 33 несчастья» и другие.
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года австралийский актёр, певец и продюсер Хью Джекман объявил, что разводится с актрисой Деборрой-Ли Джекман, с которой был в браке 27 лет. Он сообщил, что это их совместное решение жить и работать раздельно.