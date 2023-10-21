Нью-Йорк, США, 21 октября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Голливудская 74-летняя актриса Мэрил Стрип рассталась со своим 76-летним мужем американским скульптором Доном Гаммером, они живут раздельно, сообщило 20 октября издание Page Six, ссылаясь на представителя кинозвезды.

Prensa Internacional/Global Look Press Мэрил Стрип и Дон Гаммер

Примечательно, что пара распалась ещё шесть лет назад, но развелись супруги только сейчас.

«Дон Гаммер и Мэрил Стрип разошлись более шести лет назад, и хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали раздельное проживание», — рассказал он журналистам.

Издание отметило, что совсем недавно на церемонии вручения Премии принцессы Астурийской в Испании Стрип была с обручальным кольцом, но последний раз она была на публике с мужем на церемонии вручения «Оскара» в 2018 году.

Сообщается, что Стрип и Гаммер поженились в 1978 году. У них родилось четверо детей, старшему из которых 43 года, а младшему — 30. Также у Стрип и Гаммер пятеро внуков.

Стрип трижды получала премию «Оскар», и 17 раз её выдвигали на эту награду. Наиболее известные фильмы с её участием: «Дьявол носит Prada», «Крамер против Крамера», «Манхэттен», «Охотник на оленей», «Лемони Сникет: 33 несчастья» и другие.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года австралийский актёр, певец и продюсер Хью Джекман объявил, что разводится с актрисой Деборрой-Ли Джекман, с которой был в браке 27 лет. Он сообщил, что это их совместное решение жить и работать раздельно.