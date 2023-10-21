Тель-Авив, Израиль, 21 октября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила 21 октября, что движение ХАМАС удерживает в заложниках 210 человек. Израильская сторона отметила, что цифра не окончательная.

Nasser Ishtayeh/Global Look Press

«Мы уведомили семьи о 210 похищенных и 307 погибших бойцах ЦАХАЛ. Цифра может измениться в ближайшие дни», — сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября стало известно, что в ходе эскалации конфликта группировки ХАМАС захватили до 250 заложников. Один из руководителей движения за рубежом Хишам Касем объявил о предложении обменять заложников на 5,2 тыс. палестинцев из тюрем Израиля. По информации российского посольства, среди заложников находятся двое россиян.

В пятницу стало известно об освобождении двух взятых в заложницы американок. В ХАМАС заявили, что сделали это из гуманитарных соображений и для того, чтобы доказать США и всему миру ложность и безосновательность заявлений американских властей, заявлявших о том, что словам представителей движения нельзя доверять.

В течение нескольких дней было рассмотрено несколько предложений по освобождению пленных, в том числе временное прекращение огня, но в итоге сделка с участием США, Израиля и Катара, которая могла привести к освобождению 50 пленных, провалилась.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, когда ХАМАС массово атаковало ракетами Израиль и захватило несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над ними. 8 октября власти Израиля заявили о переводе страны в состояние войны. В ходе атаки боевики также напали на музыкальный фестиваль на юге Израиля. Позднее британское издание The Guardian написало, что после нападения на фестиваль было найдено не менее 260 тел погибших.