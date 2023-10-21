Москва, 21 октября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Двух сбежавших из дома братьев 11 и 13 лет вторые сутки ищут в Москве и Московской области. Дети неожиданно решили собрать вещи и уйти из дома в деревне Мисайлово неподалёку от Видного.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«По словам одноклассников, старший нахватал двоек, а средний потерял телефон. Они решили бежать из дома, и, пока я с младшей дочкой была в поликлинике, они собрали тёплые вещи и пошли к школе», — рассказала «Известиям» мать младшего из них.

Последний раз братьев видели поздним вечером днём ранее у дома на улице Хачатуряна в Москве, добавила женщина. Оказалось, что добраться до этого места им помог знакомый подросток постарше. Дети встретили его возле школы, зашли в гости, а затем ушли в неизвестном направлении. С собой у братьев нет денег и банковских карт, старший вытащил из телефона SIM-карту.

Как сообщало ИА Регнум 14 октября, в Приморье нашли заблудившуюся в лесу и проведшую там ночь семилетнюю девочку. С заявлением в полицию обратилась её 35-летняя мать. Девочку искала полиция Фокино и Большого Камня, МЧС, ФСБ, следователи и ещё 300 волонтёров. Девочку искали всю ночь, утром инспекторы ДПС заметили её неподалёку от посёлка Волчанец. Девочка рассказала, что на прогулке она увидела собаку, пошла за ней в лес и заблудилась.