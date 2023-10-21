Стокгольм, 21 октября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Подростки, совершившие тяжелые преступления с применением насилия, должны нести ответственность наравне со взрослыми, поэтому для них нужно ввести пожизненные сроки, заявил 21 октября лидер правой партии «Шведские демократы» Джиммис Окессон на Шведском радио.

Per Karlsson/Tt/Global Look Press

«Если вы достаточно взрослый, чтобы совершить серьёзное насильственное преступление, то вы также достаточно взрослый, чтобы принять на себя последствия совершенного вами преступления», — сказал он.

Политик подчеркнул, что опасные люди, находясь в тюрьме, не будут угрозой для законопослушных жителей. Окессон указал на то, что в Швеции распространяется влияние банд, они вербуют детей с 10-летнего возраста, в 12-13 лет подростки уже способны обращаться с оружием и взрывчаткой, а стрельбу устраивают в том числе преступники 14-15 лет.

Лидер партии также призвал понизить возраст уголовной ответственности с 15 до 13 лет. Он рассказал, что этот вопрос обсуждают в правящей коалиции.

В Швеции не первый год заявляют о том, что в стране резко выросло число преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По данным правоохранительных органов, это дети мигрантов, которых активно принимают в банды. Полиция Швеции в 2022 году сообщила, что за последние пять лет число преступлений со смертельным исходом выросло с 15 до 40%. Банды стали действовать не только в крупных городах, но и в небольших.

В сентябре 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил, что для борьбы с бандами будут привлекать армию. Средний по стране уровень убийств с применением огнестрельного оружия примерно в два с половиной раза выше, чем в целом по ЕС.