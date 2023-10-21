В Швеции призвали ввести пожизненные сроки для подростков
Лидер правой партии Швеции призвал ввести пожизненные сроки для подростков
Стокгольм, 21 октября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Подростки, совершившие тяжелые преступления с применением насилия, должны нести ответственность наравне со взрослыми, поэтому для них нужно ввести пожизненные сроки, заявил 21 октября лидер правой партии «Шведские демократы» Джиммис Окессон на Шведском радио.
«Если вы достаточно взрослый, чтобы совершить серьёзное насильственное преступление, то вы также достаточно взрослый, чтобы принять на себя последствия совершенного вами преступления», — сказал он.
Политик подчеркнул, что опасные люди, находясь в тюрьме, не будут угрозой для законопослушных жителей. Окессон указал на то, что в Швеции распространяется влияние банд, они вербуют детей с 10-летнего возраста, в 12-13 лет подростки уже способны обращаться с оружием и взрывчаткой, а стрельбу устраивают в том числе преступники 14-15 лет.
Лидер партии также призвал понизить возраст уголовной ответственности с 15 до 13 лет. Он рассказал, что этот вопрос обсуждают в правящей коалиции.
В Швеции не первый год заявляют о том, что в стране резко выросло число преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По данным правоохранительных органов, это дети мигрантов, которых активно принимают в банды. Полиция Швеции в 2022 году сообщила, что за последние пять лет число преступлений со смертельным исходом выросло с 15 до 40%. Банды стали действовать не только в крупных городах, но и в небольших.
В сентябре 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил, что для борьбы с бандами будут привлекать армию. Средний по стране уровень убийств с применением огнестрельного оружия примерно в два с половиной раза выше, чем в целом по ЕС.