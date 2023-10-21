Пугачёво, Удмуртия, 21 октября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Неизвестный снаряд сдетонировал на территории частного домовладения в Удмуртской Республики, сообщил Telegram-канал «112».

«Пострадали два человека, один из них погиб», — говорится в сообщении.

По данным источника, инцидент произошёл в селе Пугачёво.

Как сообщало ИА Регнум, в августе мужчина пострадал при взрыве неустановленного боеприпаса в Борисовском районе в Белгородской области. Об инциденте сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. При взрыве пострадавший получил осколочные ранения головы, спины и баротравму.