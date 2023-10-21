Санкт-Петербург, 21 октября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета проверят нескольких подростков из России и ближнего зарубежья, которые нападали на прохожих в Санкт-Петербурге. Об этом 21 октября сообщило «РИА Новости».

Vladimir Baranov/Global Look Press

Расследование уголовных дел, возбужденных по фактам противоправных действий в Московском и Красносельском районах города, продолжается. Подозреваемых обвиняют в хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды.

Полиция продолжает поиски пострадавших и призывает помочь следствию.

Как сообщало ИА Регнум, в Сети 15 октября появилось видео с избиением людей в Санкт-Петербурге выходцами из Азербайджана. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить запись и возбудить уголовное дело.

На кадрах ролика компания неизвестных избивает, оскорбляет прохожих в Петербурге, выбирая места у метро, рядом с торговыми центрами. При этом участники снимают всё и выкладывают ролики в Интернет.

По данным регионального МВД, в ходе расследования установили причастность к совершению преступлений четырёх человек.

В пресс-службе МВД 17 октября сообщили о задержании в Санкт-Петербурге пяти участников группы, причастных к совершению противоправных действий. Злоумышленниками оказались четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 16 до 18 лет и 18-летний местный житель. Ещё одного 18-летнего россиянина, проживающего на Московском шоссе, задержали днём ранее.

Следователи провели обыски по месту жительства вероятных соучастников избиений прохожих на юге Санкт-Петербурга.

Один из задержанных, 18-летний Сеймур М., сообщил на допросе, что нигде не учится и работает на складе. Свои действия он объяснил желанием привлечь внимание.