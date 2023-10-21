Вашингтон, 21 октября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Гражданка США Натали Санандаджи, которая пережила нападение боевиков ХАМАС на фестивале электронной музыки в Израиле, не чувствует себя в безопасности на родине из-за возросшего числа случаев антисемитизма. Она заявила об это 20 октября в интервью газете New York Post.

Ilia Yefimovich/ dpa/picture-alliance/ТАСС

«Многие люди спрашивали, боюсь ли я возвращаться в Израиль после всего, что произошло, и мой честный ответ таков… сейчас больше, чем когда-либо, я хочу переехать в Израиль. Несмотря на всё происходящее, я чувствую себя там в большей безопасности, чем сейчас в США», — сказала она.

Санандаджи рассказала, что считала, что после того, как она пережила нападение ХАМАС и вернулась в США, худшее осталось позади, однако увиденный ею в своей стране «натиск антисемитизма» её напугал.

Женщина добавила, что часть её друзей скрывает своё еврейское происхождение, так как опасается нападений.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, когда движение ХАМАС массированно обстреляло ракетами территорию Израиля и захватило несколько израильских населённых пунктов. В ходе этой атаки члены ХАМАС также совершили нападение на музыкальный фестиваль Tribe of Nova, который в это время проходил на юге Израиля. Позднее британское издание The Guardian написало, что после нападения на фестиваль было найдено не менее 260 тел погибших.

Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над населёнными пунктами, а 8 октября власти Израиля заявили о переводе страны в состояние войны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала бомбардировки территории анклава, в результате которых погибли сотни гражданских. Ближневосточные страны осудили Тель-Авив, назвав реакцию чрезмерной. На фоне жёстких действий Тель-Авива в Газе в разных странах мира вспыхивают пропалестинские протесты в поддержку Газы, фиксируются случаи нападений на израильские дипмиссии, синагоги.