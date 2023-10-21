Пермь, 21 октября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Министр спорта России Олег Матыцин предложил включить команды из Белоруссии в состав участников российских профессиональных лиг по практически всем командным видам спорта. Такое заявление он сделал на совместной коллегии министерств спорта России и Белоруссии в рамках форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми.

Владимир Федоренко/РИА Новости Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин

«Думаю, вопрос с нормативным обеспечением решим», — сказал Матыцин.

Российский министр добавил, что нужно определить, какие белорусские клубы заинтересованы в том, чтобы начать переговоры с руководителями профессиональных российских лиг.

Сейчас в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) играет минское «Динамо», а в Единой лиге ВТБ выступает баскетбольный клуб «Минск».

Международный форум «Россия — спортивная держава» проходит в выставочном центре «Пермь-Экспо» с 19 по 22 октября. Президент России Владимир Путин в приветственной речи к участникам заявил, что в России вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов.

По мнению главы государства, спорт играет в жизни человека в том числе и воспитательную роль. Путин добавил, что, по его мнению, в первую очередь спортом нужно заниматься, чтобы быть в состоянии интенсивно работать.

Ранее сообщалось, что международная федерация спорта слепых (IBSA) приостановила членство России и Белоруссии на следующие два года. В некоторых видах спорта спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе.