София, 21 октября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. В Болгарии рассчитывают, что введённый налог на транзит российского газа в Венгрию и Сербию поможет пополнить бюджет и сократить его дефицит. София ожидает, что транзитные сборы принесут дополнительно 1,2 млрд евро.

Иван Шилов ИА REGNUM

Основными потребителями газа, идущего по «Балканскому потоку», являются Сербия (40%) и Венгрия (35%). При этом Сербия получает по «Балканскому потоку» 2,3 млрд кубометров газа в год из 3,2 млрд потребляемых (72%), а Венгрия — как минимум 4,5 млрд кубометров газа в год из 9,3 млрд куб. м потребляемых (48%). Также российские энергоресурсы по «Балканскому потоку» (болгарская часть газопровода «Турецкий поток») получают Северная Македония и Австрия.

Наблюдатели полагают, что в действиях Болгарии явно прослеживаются политические мотивы и желание насолить соседям.

«Отношения с ними натянутые ещё со времен Второй мировой. Кроме того, ранее для Сербии и Венгрии сделали исключение из антироссийских санкций, и сейчас конкуренция на газовом рынке усилится», ― считает доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев, слова которого приводит «РИА Новости».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали назвали действия Болгарии враждебным шагом, который поставит под угрозу энергоснабжение двух стран и противоречит принципам европейской энергетической солидарности.

Как сообщало ИА Регнум, власти Болгарии с 13 октября ввели сбор на транзит российского газа через свою территорию. Импорт и транзит голубого топлива теперь облагается сбором в размере 20 левов за 1 МВт/ч ($111 за тыс. куб. м). Это около 20% от цены газа на хабе TTF в Нидерландах, где определяется стоимость этого энергоносителя в Европейском союзе. Налог будут взимать с импортёров и газотранспортных организаций и с природного газа в газообразном состоянии, и с сжиженного природного газа.

Таким образом болгарские власти намерены обеспечить «справедливое налогообложение прибыли», полученной на территории государства, и увеличение поступлений в бюджет.

Президент Сербии Александр Вучичсчитает странным, что Болгария ввела акциз на транзит российского газа. Он напомнил, что совсем недавно в ЕС договорились не допускать роста цен на топливо.

Посол Сербии в Болгарии Желко Йович заявил, что введение дополнительного сбора с Белградом даже не обсуждали.