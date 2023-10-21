Тель-Авив, Израиль, 21 октября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Читатели израильской газеты The Jerusalem Post раскритиковали президента США Джо Байдена, сопоставившего в своей речи 19 октября политику президента России Владимира Путина с действиями палестинского движения ХАМАС.

Jonathan Ernst — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

В своём обращении к американцам Байден заявив, что якобы и Путин, и ХАМАС «хотят полностью уничтожить демократию». Американский лидер также назвал президента России «тираном».

«Без русских в Европе бы до сих пор сидели нацисты. ХАМАС и ему подобные ничего хорошего для мира не сделали», — возразил президенту США один из читателей.

«Слабая речь. Байден смахивает на Гудвина Великого и Ужасного. Только в отличие от него и двух слов связать не может. У него нет внятного плана. Плывёт себе по течению и подвергает риску весь мир», — отметил другой читатель.

«Вот пожалуйста: неизбежный разворот обратно к Украине. Этот полутруп — ходячая катастрофа», — поддержал его третий читатель.

«Если Джо Неизбранный вдруг возомнил, что кровопролитие в Израиле — удобный повод разжечь по новой опосредованную войну с Россией, то он здорово ошибается. Он даже тупее, чем все думали», — возмутился ещё один читатель.

«Он (Байден — прим. ред.) пытается переплести прокси-войну на Украине с массовым убийством», — констатировал ещё один пользователь.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемой для главы государства риторику Байдена в адрес президента России.

Американский лидер не в первый раз позволяет себе недипломатичные выпады в адрес Путина. В марте он называл президента России «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом».

Белый дом вынужден был пояснять слова Байдена. Так, конце марта 2022 года Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти». В результате Вашингтону пришлось была оправдываться, что смена властей в России не является целью политики США.

Песков 5 апреля 2022 года заявил, что Байден продолжает личные выпады в адрес Путина. Он уточнил, что такое поведение неприемлемо и недостойно для главы государства.

Песков напомнил, что российский лидер никогда не опускается до оскорблений коллег.