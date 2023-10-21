Симферополь, 21 октября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. До конца года на аукционе планируется продать национализированное имущество украинских олигархов по 19 лотам. Об этом 21 октября сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что власти полуострова планируют выручить от реализации этих объектов свыше 1 млрд рублей.

«В результате продажи этих объектов в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей», ― написал Владимиров в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму под национализацию попали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Речь идёт о земельных участках, различных зданиях, объектах незавершенного строительства, складах. При этом, как заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, украинские олигархи продолжают скрывать свои активы на полуострове, в том числе движимое и недвижимое имущество. По его словам, они перерегистрировали имущество на различные аффилированные структуры, чтобы труднее было выйти на подлинного собственника.

Ранее парламент Крыма национализировал имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского (внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других связанных с киевским режимом лиц.

В марте глава региона Сергей Аксёнов анонсировал подготовку дополнительного списка по национализации имущества украинских олигархов в Крыму, в который войдёт 500 объектов.

В мае Константинов заявил, что квартиру главы киевского режима Владимира Зеленского площадью более 100 кв. м национализировали, она попала в республиканскую собственность. Жильё находится на южном берегу Крыма в посёлке Ливадия. Стоимость квартиры оценили примерно в $300 тысяч. В октябре недвижимость украинского политика выставили на торги. После аукциона деньги от продажи недвижимости в первую очередь направят на нужlы СВО, семьям погибших, мобилизованных.

В середине сентября в Крыму провели первые восемь аукционов по продаже ранее национализированного имущества украинских олигархов, которые заняли враждебную позицию по отношению к России. Договоры купли-продажи заключили на сумму свыше 815 млн рублей.