Висбаден, Германия, 21 октября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. В Германии цены производителей на товарную продукцию упали на рекордные 14,7% по сравнению с сентябрём прошлого года. Этот показатель назван самым низким с 1949 года — момента начала ведения статистических данных. Соответствующий пресс-релиз опубликовало Федеральное статистическое управление (Destatis).

Jan Woitas/Global Look Press

«Цены производителей коммерческой продукции в сентябре 2023 года были на 14,7% ниже, чем в сентябре 2022 года. Это было самое сильное снижение по сравнению с месяцем предыдущего года с момента начала исследования в 1949 году. В том же месяце предыдущего [2022] года было 12,6%», — сообщило немецкое ведомство.

Статистическое управление указывает, что это обусловлено «эффектом базы из-за очень высокого уровня цен» 2022 года.

«В августе и сентябре 2022 года в результате конфликта на Украине цены производителей выросли сильнее, чем когда-либо с начала опроса (+45,8% в каждом случае по сравнению с тем же месяцем прошлого года)», — дополнительно сообщила статистическая служба ФРГ.

Ранее ИА Регнум приводило слова немецкого депутата Штеффена Котре о том, что Германия значительно переплачивает за газ. Поставки энергоносителя стране обходятся дороже, чем российский топливо. Он добавил, что при этом сжиженный газ из США, добытый методом фрекинга, не соответствует немецким экологическим стандартам.