Москва, 21 октября, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России (ВКС России) вместо генерала армии Сергея Суровикина назначили генерала-полковника Виктора Афзалова. Об этом 20 октября сообщил информированный источник.

Кадр из видео Виктор Афзалов

По словам источника, которые процитировало «РИА Новости», бывший главком ВКС России Суровикин освобождён от занимаемой должности.

«Временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — сказал он.

Афзалов занимал должность врио главкома ВКС в период, когда Суровикин был командующим Объединённой группировкой войск в зоне спецоперации.

Виктор Афзалов — выпускник Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны. Окончил Военный университет ПВО в 2000 году и Военную академию Генштаба в 2010 году. В июле 2017 года его назначили командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, в августе 2018-го — начальником главного штаба ВКС.

Суровикин занял должность главнокомандующего ВКС в октябре 2017 года, а до этого он был командующим группировкой ВС России в Сирии и командующим войсками Восточного военного округа. В октябре 2022 года Суровикина назначили командующим Объединённой группировкой войск в зоне СВО, а в январе 2023 года — заместителем командующего.

Как передавало ИА Регнум, «Известия» 15 сентября сообщили, что Суровикин находится в Алжире в составе делегации Минобороны. По данным источника, военный находился в африканской стране в качестве почётного гостя, без должности. Это был не официальный военный визит, а межправительственная встреча, в ходе которой предлагают вооружения.