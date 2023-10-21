Севастополь, 21 октября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Военные учения с применением реактивных бомбомётов в 10:00 мск начались в Севастополе, сообщил 21 октября глава региона Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости

«Ориентировочно до 10.00 в районе Северного и Южного молов — Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбомётов», — сообщил Развожаев.

Губернатор добавил, что в городе сохраняется спокойная обстановка.

Развожаев 20 октября сообщил, что Черноморской флот России проводит в районе Северного и Южного молов учения: задачи выполняют расчёты противоподводно-диверсионного обеспечения.