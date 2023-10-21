Рим, 21 октября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассталась с Андреа Джамбруно, партнёром и отцом своей дочери. Об этом премьер сообщила 20 октября на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

/ ipa-agency.net/Global Look Press Джорджа Мелони с Андреа Джамбруно

«Мои отношения с Андреа Джамбруно, длившиеся почти 10 лет, заканчиваются», — написала Мелони в социальной сети.

У пары есть семилетняя дочь. Премьер поблагодарила мужчину за прекрасные годы, трудности, через которые они прошли, и дочь Джиневру. Она добавила, что будет ценить их совместное прошлое и дружбу ради общего ребёнка. Помимо этого, Мелони дала понять, что произошедшее не скажется на её политической карьере.

Тележурналист Андреа Джамбруно попал в сексистский скандал. Он сказал под микрофон несколько неоднозначных заявлений о женщинах, не зная, что идёт запись. Также месяц назад он заявил, что женщинам стоит отказаться от алкоголя, чтобы не подвергать себя риску изнасилования.

Джорджа Мелони, пришедшая к власти в октябре после победы её партии «Братья Италии» на всеобщих выборах, сама воспитывалась матерью-одиночкой. Она познакомилась с Джамбруно в студии Mediaset перед участием в шоу. Телеведущий в одном из интервью описал их встречу как «любовь с первого взгляда».

Как сообщало ИА Регнум, в августе премьер Канады Джастин Трюдо расстался со своей женой Софи Грегуар-Трюдо после 18 лет брака. Пара официально подписала соглашение о раздельном проживании. В Канаде такое решение формально не является разводом. Они поженились в 2005 году. У пары есть трое детей.