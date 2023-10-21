Москва, 21 октября, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Самым бюджетным автомобилем для российских чиновников стала Lada Granta стоимостью 700 тыс. рублей. Это следует из прайс-листа отечественных автопроизводителей, на который ссылается «РИА Новости».

Elena Mayorova/Global Look Press

При этом внедорожник люксового российского автобренда Aurus Komendant является самым дорогим в списке рекомендованных для чиновников автомобилей. Цена на него начинается от 40 млн рублей. Итоговая стоимость может быть значительно выше, в зависимости от того, какие опции и уровень персонализации в исполнении выберет клиент.

Цена на единственный в списке китайский автомобиль Haval начинается от 1,9 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в июне министр финансов России Антон Силуанов призвал российских чиновников пересесть на отечественные автомобили, чтобы оказать поддержку российскому бизнесу. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что точно такая же идея уже высказывалась в 1990-е, но не показала достаточной эффективности. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатам стоит использовать в качестве служебных машины исключительно отечественного производства, чтобы не «кормить врагов».

В августе президент России Владимир Путин заявил, что все чиновники в стране должны ездить на отечественных автомобилях. По его словам, это ускорит улучшение качества машин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение, заверил, что он лично готов пересесть на Lada.

Большинство опрошенных жителей России поддержали эту инициативу. Согласно опросу, предложение пересадить чиновников на российские авто поддержали 77% респондентов, ещё 11% высказались против.

Минпромторг 20 октября представил в НАМИ список рекомендованных для использования чиновниками отечественных автомобилей. В приоритете — российские Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и китайский Haval.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр пояснил в беседе с ИА Регнум, что автомобиль китайской марки Haval не случайно оказался в перечне Минпромторга. По его словам, машины этого бренда теперь смогут собирать и в России.