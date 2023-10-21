Симферополь, 21 октября, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Выставленная на продажу национализированная квартира семьи лидера киевского режима Владимира Зеленского в посёлке Ливадия в Ялте пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей. Об этом 21 октября сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских (этот объект самый востребованный на торгах из размещенных), торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения», ― написал Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, до конца года на аукционе планируется продать национализированное имущество украинских олигархов по 19 лотам. В результате продажи этих объектов в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в мае спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что квартиру Зеленского площадью более 100 кв. м национализировали, она попала в республиканскую собственность. Жильё находится на южном берегу Крыма в посёлке Ливадия. Стоимость квартиры оценили примерно в $300 тысяч. После аукциона деньги от продажи недвижимости в первую очередь направят на нужны СВО, семьям погибших, мобилизованных.

В середине сентября в Крыму провели первые восемь аукционов по продаже ранее национализированного имущества украинских олигархов, которые заняли враждебную позицию по отношению к России. Договоры купли-продажи заключили на сумму свыше 815 млн рублей.

В октябре на торги выставили национализированную квартиру в центре посёлка Ливадия в Ялте, принадлежавшую супруге главы киевского режима Елене Зеленской. Её продают в состоянии предчистовой отделки. В квартире с видом на Чёрное море и Ливадийский дворец есть гостиная с панорамным окном на балкон, спальная комната с ванной и кухня, совмещённая со столовой.

Стартовая цена квартиры составила 24,6 млн рублей, шаг аукциона назначили в размере 1,23 млн рублей. Заявки на участие в торгах будут принимать до 26 октября, а торги состоятся 30 октября.