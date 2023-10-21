Пекин, 21 октября, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Соединённых Штатов ударили по европейским странам, и в первую очередь — по Германии. Об этом 19 октября написала китайская газета South China Morning Post.

Иван Шилов ИА Регнум

«Идя на поводу у Вашингтона и НАТО, <…> нынешнее руководство ФРГ подтачивает экономику своей страны», — говорится в материале.

По словам автора статьи, немецкие власти принципиально отказываются от расследования теракта на газопроводах «Северный поток» и приносят национальные интересы своей страны в жертву интересам преступников.

В то же время зависящая от экспорта Германия, следуя этому политическому курсу, решила отстраниться от такого крупного торгового партнёра, как Китай, а также вынуждена закупать нефть и газ по завышенной цене, так как ранее зависела от российских энергоносителей, и всё это плохо отражается на немецком бюджете, указывается в статье.

Автор добавил, что, по его мнению, нынешняя траектория политики США может привести к тому, что Западную Европу принесут в жертву ради Украины, что искалечит регион и экономически, и политически.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 15 октября заявил, что антироссийские санкции ЕС не достигли своих целей ни в экономике, ни в политической сфере. Он также призвал задуматься, кому санкции больше вредят — ЕС или Москве, и есть ли в них какой-то смысл.

Президент России Владимир Путин 14 октября заявил, что в международных отношениях идут необратимые процессы: страны «золотого миллиарда» утрачивают своё лидерство, а в странах Глобального Юга и Азии нарастает производство. Глава государства добавил, что объемы мирового ВВП стали больше уже в странах БРИКС и значительно превысили страны «Большой семёрки».