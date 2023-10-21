Вашингтон, 21 октября, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Приостановка участия Росфинмониторинга в объединении финансовых разведок «Эгмонт» не пойдёт на пользу ни одной из сторон. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов.

Александр Щербак/ТАСС Анатолий Антонов

«Однозначно пострадают и США, поскольку Росфинмониторинг будет вынужден поставить «на паузу» ряд международных финансовых расследований», ― подчеркнул дипломат, слова которого приводит посольство России в США в Telegram-канале.

Антонов указал, что это очередной пример того, что американская администрация готова инспирировать любые антироссийские инициативы, при этом разбираться в возможных негативных последствиях такого шага власти США не хотят.

Посол назвал «неприкрытой ложью» заявление замминистра финансов США Брайана Нельсона о том, что «уклонение» России от санкций якобы превращает её в убежище для незаконных активов. Дипломат также напомнил, что в России работает национальная система против отмывания денег, которая признана одной из лучших в мире. Её эффективность официально подтвердила оценочная миссия группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2019 году.

«В общем, как всегда, «двойные» стандарты, использование многосторонних структур в угоду американским интересам и во вред международному сотрудничеству», — констатировал посол.

Группа «Эгмонт», объединяющая подразделения финансовой разведки мира, 19 октября заявила, что приостановила членство Росфинмониторинга. Согласно заявлению, группа обеспокоена последствиями конфликта на Украине. Членство приостановлено на срок, «необходимый для защиты интересов группы».

Как сообщало ИА Регнум, глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин летом прошлого года в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации заявил о попытках ряда недружественных государств исключить Россию из международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) и внести РФ в санкционные списки этой организации.

Он подчеркнул, что это может привести к блокированию финансовых расчётов не только со стороны недружественных стран, но и всего международного сообщества. Чиханчин добавил, что международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег необходимо не приостанавливать, а активизировать.