Брюссель, 21 октября, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Европейский союз договорились начать работу по изучению возможности передачи Украине доходов частных компаний от замороженных российских активов. Об этом говорится в опубликованном 20 октября на сайте ЕС заявлении по итогам саммита Евросоюза и США.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В рамках наших усилий по оказанию помощи Украине в краткосрочной перспективе мы изучим, каким образом любые чрезвычайные доходы частных компаний, полученные непосредственно от замороженных российских суверенных активов, могут быть направлены на поддержку Украины и её восстановление в соответствии с действующим законодательством», — говорится в нём.

Власти США также снова потребовали от России «компенсировать причиненный Украине ущерб» и поддержать предложенную Киевом «формулу мира». Также Вашингтон и Брюссель в очередной раз заявили о готовности продолжать финансовую поддержку Киева, пока это будет необходимо.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что ранее одобренные Конгрессом средства на военную помощь для Украины почти закончились. Он заверил, что Белый дом будет тесно работать с Конгрессом для изыскания дополнительных средств для помощи Украине.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 17 октября заявил, что Россия может дать зеркальный ответ на использование рядом стран доходов от её заблокированных активов. Глава Минфина подчеркнул, что конфискация золотовалютных резервов России привела к утрате доверия к институтам Запада.

Доктор юридических наук, эксперт по вопросам международного права Алексей Исполинов 12 октября заявил ИА Регнум, что, если Вашингтон всё же решится направить Киеву российские замороженные золотовалютные резервы, другие страны могут вывести свои золотовалютные резервы (ЗВР) из американских банков. Это обернётся для США потерей триллионов долларов.