Красноярск, 21 октября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Мужчину приговорил к 12 годам лишения свободы за двойную попытку убийства бывшей супруги суд в Красноярске. Об этом 21 октября сообщила прокуратура Красноярского края в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уточняется, что пара жила в браке с 2018 года, у супругов двое детей. С 2022 года в семье начались конфликты, и брак был расторгнут по инициативе жены. На стадии раздела квартиры мужчина потребовал передать детей ему, но получил отказ и начал преследовать бывшую супругу.

Первое покушение на бывшую супругу мужчина совершил в ноябре 2022 года. Он назначил ей встречу в библиотеке и напал, нанеся 17 ран ножом. После этого в течение часа мужчина возил раненую по городу в автомобиле, а передав ее врачу, сказал, что подобрал пострадавшую на улице. Женщина пришла в себя и заявила о нападении в полицию.

Спустя время мужчина неожиданно явился в квартиру к бывшей супруге, заявив о желании извиниться. Но подойдя к женщине, бывший муж напал на неё и стал душить. Спас пострадавшую брат, который случайно находился в квартире. Нападавшего задержал приехавший на место инцидента наряд полиции.

Центральный районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил обвиняемому принудительное лечение у психиатра. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Истринский городской суд Московской области принял решение об аресте пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, обвиняемого в убийстве брата и бабушки. Задержанного арестовали на два месяца. Под стражей он будет находиться до 18 декабря.

На допросе Микоян признался в совершённом преступлении. Он также сказал, что мотивом убийства стал давний семейный конфликт.