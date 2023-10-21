Москва, 21 октября, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Реклама фастфуда и сладких газированных напитков в средствах массовой информации (СМИ) в России должна быть запрещена, говорится в обращении депутата Госдумы Султана Хамзаева (партия «Единая Россия») к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Sergey Petrov/Global Look Press

Кроме того, парламентарий предложил начать информировать население о вреде потребления этих видов продуктов питания.

«Призываю запретить рекламу «фастфуда» в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления «фастфуда» и популярных сладких газированных напитков для человека», — говорится в письме, текст которого приводит РИА Новости

Хамзаев напомнил о том, что подобные инициативы выдвигаются в России уже не первый год. Он добавил, что экспертное сообщество видит в указанных шагах наиболее эффективную меру по решению проблемы ожирения среди граждан, которая стоит в РФ особенно остро.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, устанавливающие новый срок введения акциза в размере 7 рублей за литр на сахаросодержащие напитки. Введение этого косвенного налога перенесли на 1 июля 2023 года, отказавшись от варианта, где он начинал действовать с 1 января 2023 года.

7 сентября 2023 года профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что если российские власти начнут маркировать вредную еду, то мелкие производители и сети быстрого питания понесут ощутимые потери. Так он прокомментировал информацию том, что правительство РФ прорабатывает вопрос о маркировке вредных продуктов питания. Речь идёт о копченных и соленых продуктах, а также о сладких газированных напитках, фастфуде и других продуктах.