Москва, 21 октября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Столичный производитель одежды произвел три десятка умных спортивных костюмов. Такие костюмы полностью контролируют процесс тренировки, аналогов в России у них нет. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Костюм «Академии лёгкой промышленности»

«Созданный московским предприятием «Академия легкой промышленности» спортивный смарт-костюм считывает движение мышц, а также основные параметры тела пользователя — частоту сердечного ритма, дыхание и температуру», — пояснил Овчинский. Он добавил, что на основе собранных данных установленное на смартфоне спортсмена мобильное приложение дает персональные рекомендации, позволяя значительно повысить эффективность тренировок и снизить травматизм. «Компания изготовила уже 30 таких смарт-костюмов», — рассказал Владислав Овчинский.

Все данные, которое изделие получает от владельца, анализируют сложные алгоритмы для оценки качества и прогнозирования тренировок. Чтобы выработать индивидуальные рекомендации, используют метрики и принципы машинного обучения. Костюм легко надевается и подлежит стирке. При производстве используют безопасные материалы, которые применяются как в спорте, так и в медицине, а малый размер датчиков обеспечивает пользователю удобство эксплуатации.

В Москве расположено свыше четырех тысяч индустриальных предприятий, на которых работают более 720 тысяч человек. Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.