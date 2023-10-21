Москва, 21 октября, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Оператор телеканала RT Халед Эльдерра потерял 12 членов семьи в результате обстрела Израилем сектора Газа. Об этом 20 октября сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

Yasser Qudih/Global Look Press

«Среди погибших — брат Халеда, две сестры, четыре племянника, тетя и двоюродные племянники. Две девочки — трех и пяти лет — остались без отца», — написала Симоньян.

Главред медиагруппы «Россия сегодня» выразила искренние соболезнования Халеду и всем его родственникам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Комитета по защите журналистов (Committee to Project Journalists), по меньшей мере 22 журналиста погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Кроме того, как минимум восемь журналистов получили ранения, ещё трое были задержаны или пропали без вести.