Москва, 21 октября, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Столичный производитель «Связь инжиниринг М» поставил свыше 20 приборов учета энергоресурсов в рамках реализации технологического присоединения московских речных причалов к электрическим сетям. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Связь инжиниринг М»

«Разработки и инновационные решения промышленников Москвы сегодня активно применяются в строительной, дорожной, социальной и других отраслях. Продукция столичного производства поставляется по всей стране, в том числе в московский регион», — пояснил Овчинский. «Так, компания, специализирующаяся на производстве автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов, поставила 24 интеллектуальных счетчика для оснащения восьми речных причалов», — добавил он. Приборы позволяют консолидировать показания с прибора учета энергоресурсов и автоматизировано передавать информацию в сетевую компанию.

Речные трамваи заряжаются электроэнергией от установленных на причалах станций, которые подключены к электрическим сетям, чтобы сетевая компания могла производить расчеты электропотребления водного транспорта.

В июне 2023 года в столице запустили новый вид пассажирского транспорта — круглогодичные электросуда по маршруту «Киевский — «Сердце столицы», 29 сентября ввели еще один маршрут «ЗИЛ — Печатники».

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.