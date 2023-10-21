Москва, 21 октября, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Расчёты российских самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» калибра 203 мм наносят удары по позициям украинской армии на купянском направлении. Кадры боевой работы САУ повышенной мощности 21 октября опубликовало Минобороны России.

Кадр из видео

Огневые задачи на этом направлении выполняют артиллерийские подразделения Западной группировки войск. Они заключаются в поражении артиллерийских батарей армии противника, подавлении пунктов управления и разрушении оборонительных сооружений Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также ликвидации вооружения, техники и огневых средств украинской армии.

На кадрах в Telegram-канале ведомства показано, как артиллеристы заряжают пушку, осуществляют наводку и производят выстрел. После этого они спешно уходят с огневой позиции.

Цели ищут с помощью беспилотников. Работа по их обнаружению и уничтожению ведётся днём и ночью.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 октября Минобороны России продемонстрировало работу тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне спецоперации. Экипаж провёл пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепрайоне.

Огнемётную систему ТОС-2 разработало тульское НПО «Сплав» имени А. Н. Ганичева, которое находится под управлением «Технодинамики». Предшественницей ТОС-2 «Тосочка» стала огнемётная система ТОС-1А «Солнцепек». В новой машине улучшили тактико-технические характеристики, грузоподъемность и проходимость.

В октябре «Ростех» начал поставки российским военным первой партии новых самоходных артиллерийских установок «Флокс», которые представляют собой одновременно пушку и миномёт, и способны без снижения темпа стрелять снарядами и минами. В госкорпорации уточнили, что орудие создано на шасси защищённого автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию.