Дальнереченск, Приморский край, 21 октября, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Ребёнка 2011 года рождения госпитализировали в городе Дальнереченске в Приморье после нападения собаки. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Дальнереченская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту нападения собаки на малолетнего ребёнка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вечером 20 октября на улице Гарнизонной в Дальнереченске собака напала на мальчика 2011 года рождения, в результате чего ребёнок получил рваные раны руки. Случайный прохожий помог мальчику отбиться от нападения животного.

«Несовершеннолетний находится на стационарном лечении в медицинской организации», — отмечается в сообщении.

Региональная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, включая принадлежность собаки, и обеспечит принятие законного процессуального решения.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября в подмосковном Дмитрове следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка по неосторожности в результате нападения собаки. По информации следователей, 17 октября собака породы алабай напала на ребёнка и нанесла ему раны в области спины, головы, конечностей, живота.

В Махачкале 28 августа стая бродячих собак набросилась на ребёнка, который догадался зайти от них в море. Животные испугались воды и не пошли за мальчиком. Позднее в этот же день пресс-служба СКР сообщила, что после нападения собак на мальчика в Дагестане возбудили уголовное дело.