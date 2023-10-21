Нью-Дели, 21 октября, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Индия в рамках подготовки к предстоящей собственной орбитальной пилотируемой миссии, начало которой ожидается в 2025 году, провела успешный запуск ракеты-носителя. Об этом 21 октября сообщили в Индийской организации космических исследований (ISRO).

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Время запуска, в рамках которого модуль экипажа успешно отстыковался от ракеты-носителя и приводнился в Бенгальский залив, было назначено на 10:00 по местному времени (07:30 мск).

Ранее запуск ракеты-носителя в рамках космической программы отложили в последний момент. По словам председателя ISRO Сридхары Сомнатха, старт пришлось перенести из-за неполадок с двигателем.

«Запуск двигателя не произошёл в штатном режиме, нам нужно выяснить, что пошло не так… Бортовой компьютер, выполняющий автоматический запуск, приостановил его из-за неполадок», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Центра пилотируемых полётов ISRO Р. Умамахешваран сообщил, что всего перед орбитальным полётом будет пройдено не менее 17 лётных испытаний. По его словам, реализация проекта осуществляется в сотрудничестве с Россией и другими странами.