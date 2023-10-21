Нью-Дели, 21 октября, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Власти Индии отвергли предложение российских поставщиков нефти платить за ресурс в юанях из-за ухудшения отношений между Нью-Дели и Пекином. Об этом 20 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного индийского чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

По информации источника, почти 70% всех нефтеперерабатывающих заводов Индии принадлежат государству, что обязует их исполнять приказы по платёжным инструкция Министерства финансов страны.

Ранее правительство Индии задержало оплату порядка семи партий российской нефти из-за недовольства тем, что платежи проходят в китайской валюте. По информации Reuters, индийские власти, не поддерживающие эту тенденцию, тем не менее не имеют оснований для введения запрета на покупку за юани.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля агентство Reuters сообщило, что индийские нефтеперерабатывающие заводы оплатили часть поставок российской нефти в юанях. Так, компания Indian Oil Corporation в июне стала первым государственным предприятием, оплатившим часть импорта нефти из России в китайской валюте.