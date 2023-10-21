Симферополь, 21 октября, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Плановое уничтожение взрывоопасных предметов пройдёт в субботу в Крыму. Об этом 21 октября сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Как уточнил Крючков, уничтожение взрывоопасных предметов проведут 21 октября сотрудники специальных служб в трёх населённых пунктах Крыма. В посёлке городского типа Октябрьское операцию проведут с 13:00 мск до 15:00 мск, в городе Старый Крым взрывоопасные предметы обезвредят в период с 11:00 мск до 13:00 мск, и в селе Вольное Джанкойского района операция назначена на период с 13:00 мск до 15:00 мск.

Крючков призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только информации из официальных источников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо вечером 20 октября заявил о крупной ракетной атаке ВСУ на Крым и Приазовье. По его данным, украинские военные выпустили не менее 10–15 снарядов, по которым отработали российские системы противовоздушной обороны.