Тель-Авив, Израиль, 21 октября, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба израильской армии.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«В ответ на ракетные пуски и обстрелы противотанковыми ракетами, выпущенными в сторону Израиля, самолеты Армии обороны Израиля в течение последних нескольких часов наносили удары по террористическим объектам «Хезболлы», — указано в документе.

Уточняется, что ЦАХАЛ нанесла удар по военным объектам «Хезболлы», в том числе по пусковым установкам противотанковых ракет, расположенных у границы и нацеленных в сторону Израиля.

Армия обороны Израиля указала, что израильские военнослужащие «готовы продолжать действовать на всех фронтах ради обеспечения безопасности граждан страны».

Ранее ИА Регнум сообщало, что одно из подразделений армии Ливана обнаружило на юге страны более двух десятков ракетных пусковых установок. В ходе осмотра на одной из установок была обнаружена готовая к запуску ракета, специалисты подразделения ливанской армии демонтировали снаряд.

Армия обороны Израиля сообщила 19 октября о возобновлении обстрела объектов шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

Обстрелы с обеих сторон на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Обострение ситуации произошло после объявления Израилем о военной операции против движения ХАМАС в секторе Газа.