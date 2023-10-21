Братислава, 21 октября, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Антиукраинская позиция действующего премьер-министра Словакии Роберта Фицо связана с инцидентом, произошедшим в 2009 году, когда его оскорбили холодным приёмом в Киеве, сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

В 2009 году во время визита на Украину делегацию из Словакии заставили ждать встречи с тогдашним премьер-министром Юлией Тимошенко, которая позднее перед камерами обвинила Роберта Фицо в пророссийской позиции.

«Это была крайне неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева… Его унизили», — рассказал изданию один из словацких чиновников на условиях анонимности. Отмечается, что после этого словацкий политик занял открытую антиукраинскую позицию.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что временное правительство Словакии приняло решение отказаться от продолжения предоставления Украине военной помощи. По информации Politico, это связано с тем, что партии, проводившие переговоры о формировании нового состава кабмина, выступают против оказания помощи Киеву.

Читайте также: К власти представитель партии Smer Роберт Фицо пришёл 11 октября, после того, как три лидирующих на выборах в Словакии партии подписали меморандум о взаимопонимании при создании правительственной коалиции. Ранее Фицо возглавлял правительство в 2006–2010 и 2012–2018 годах.