Газа, Палестина, 21 октября, 2023, 06:25 — ИА Регнум. По меньшей мере 22 журналиста погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом в субботу, 21 октября, сообщил Комитет по защите журналистов (Committee to Project Journalists).

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Была подтверждена гибель 22 журналистов: 18 палестинцев, трёх израильтян и одного ливанца», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте CPJ.

Отмечается, что как минимум восемь журналистов получили ранения, ещё трое были задержаны или пропали без вести.

Как передавало ИА Регнум, ранее Комитет по защите журналистов сообщал о 17 погибших журналистах.

В пятницу, 20 октября, постоянное представительство Бразилии при Организации Объединённых Наций сообщило, что 23 октября откроется десятая чрезвычайная специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины, которая в том числе была запрошена Россией. Отмечалось, что объявление последовало после применения США права вето по проекту резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.