Вашингтон, 21 октября, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Доклад американского разведывательного сообщества о якобы вмешательстве России в выборы в США является компиляцией домыслов, говорится в комментарии посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Он подчеркнул, что не знаком с документом. Дипломат узнал о его содержании из прессы.

«С таким документом мы не знакомы. Однако, как говорят на Западе, с большой долей уверенности можем предположить, что этот опус является компиляцией откровенных домыслов, сплетен из махровых русофобских выпадов», — говорится в тексте.

Посол отметил, что не удивлён указанными шагами Вашингтона. Он пояснил, что США теряют позиции мирового гегемона и не могут смириться с тем, что не достигают заявленных целей, поэтому занимаются поиском «виновных» на стороне.

По словам Антонова, Белый дом в виноват том, что выставляет Россию «в качестве непримиримого врага» и «загнал российско-американские отношения» в тупик.

Ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что Госдепартамент США разослал своим диппредставительствам в более чем 100 странах документ, составленный разведывательным сообществом Соединённых Штатов. В нём представлены сведения о том, что Россия якобы пытается подорвать общественное доверие к выборам в ряде стран.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва оставляет без ответа обвинения со стороны США о том, что Россия якобы вмешивается в выборы. Он уточнил, что Кремль просто не замечает таких заявлений.

8 сентября американский президент Джо Байден продлил ещё на один год действие чрезвычайного положения в США из-за угрозы вмешательства в выборы в стране или подрыва общественного доверия. Этот режим действует в Соединённых Штатах с 2018 года.