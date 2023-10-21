Берлин, 21 октября, 2023, 05:28 — ИА Регнум. ФРГ переплачивает за нынешние поставки газа в несколько раз больше, чем платила за российское топливо. Об этом 20 октября заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Котре указал, что Германия стала платить за поставки газа в три-четыре раза больше, при этом сжиженный газ из США, добытый методом фрекинга, не соответствует экологическим стандартам ФРГ, но приводить статистику по поставкам не стал.

Российский газ выгодный и экологичный, чего не скажешь о нынешних поставках — прежде всего сжиженного газа из США», — отметил депутат Бундестага,

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как прогнозирует институт германской экономики (IW), ВВП ФРГ по итогам 2023 года снизится на 0,5% из-за роста цен на энергоносители и высоких процентных ставок. Эксперты предполагают, что в III и IV кварталах текущего года в Германии будет наблюдаться спад экономического производства. ФРГ в большей степени, чем другие страны, ощущает влияние ценовых шоков и рисков поставок из-за конфликта на Украине и напряжённости в отношениях с Китаем.

Жители Германии должны готовиться к трудным временам на фоне стагнации немецкой экономики, заявила член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм. Она напомнила, что Германия ранее отказалась от атомной энергетики, а теперь столкнулась с сокращением поставок российского газа. Специалист предполагает, что эти обстоятельства «в среднесрочной перспективе» оставят цены на энергоносители высокими.