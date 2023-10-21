Тель-Авив, Израиль, 21 октября, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Медицинский центр в израильской Нагарии ограничил доступ на свою территорию журналистам британской телерадиокомпании «Би-би-си», сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на представителя учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Ранее появилась информация о том, что указанный телеканал отказался использовать термин «боевики» в своих репортажах по отношению к членам радиального палестинского движения ХАМАС и стал обозначать эту группировку как «запрещенную террористическую организацию». Такое решение «Би-би-си» последовало за давлением со стороны властей Британии, а также после инцидента со штаб-квартирой телерадиокомпании в Лондоне, которую облили красной краской.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября журналисты «Би-би-си» заявили о нападении на своих коллег из арабской редакции, а также задержании их сотрудниками полиции в Тель-Авиве.

Журналистов силой заставили выйти из машины и досмотрели, а в момент задержания один из полицейских выбил из рук сотрудника телеканала смартфон, на который велась съемка происходящего. Страж правопорядка также ударил задержанного по шее.

19 октября ливанская армия проинформирована, что на юге Ливана группа журналистов попала под обстрел израильских войск. В результате происшествия один репортёр погиб и ещё один получил ранения.