Вашингтон, 21 октября, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден намеренно и цинично политизирует трагические события в Израиле, чтобы добиться финансирования Украины. Такое заявление 20 октября сделала бывшая разведчица Пентагона Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Он продолжает вести свою нелепую политику. Забрасывание Украины деньгами не принесет победы», — пояснила Коффлер и предположила, что Байден использует события на Ближнем Востоке, чтобы добиться финансовой помощи для Киева. По мнению Коффлер, американская администрация хочет «ограбить Израиль ради Украины».

Кроме того, бывшая разведчица указала, что все прогнозы, которые даёт Вашингтон относительно политики России, являются ложными. Также Коффлер назвала лживыми заявления Байдена, которые он сделал в обращении к американцам. Глава Белого дома обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот готовит нападение на страны НАТО.

«Это нелепо. Байден лжет», — добавила Коффлер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден запросил у Конгресса пакет финансовой помощи Израилю и Украине. Он призвал законодателей разрешить Белому дому выделить на эти нужды $61,3 млрд для Киева и $14,3 млрд для израильской стороны.

При этом $846 млн должны быть направлены на закупку ракет «для реагирования на ситуацию вокруг Украины» и $4 млрд на приобретение систем противовоздушной обороны «Железный купол» и «Праща Давида» для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Кроме того, по задумке Байдена, $11,8 млрд должны быть перечислены на финансирование Киева и других стран, на которые «повлиял» украинский кризис.

Ещё $9,15 млрд предназначены для гуманитарной помощи Украине, Израилю и сектору Газа.