Москва, 21 октября, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Мошенники стали возвращаться к старой схеме обмана людей, которая заключается в предложении оплатить покупку пластиковой картой взамен на наличные в магазине, сообщила журналистам адвокат Елена Кудерко.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Юрист уточнила, что злоумышленники пытаются объяснить свою просьбу тем, что им срочно понадобились деньги, а снять наличные они не могут, поскольку банкомат находится далеко. Покупатель, который соглашается на участие в такой схеме, отдает наличные, а за это ему оплачивают покупки.

«В этот момент жертвой мошенников становится собственник той самой пластиковой карты, с которой совершен расчет», — сказала Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

Она пояснила, что обычно мошенники используют для таких операций украденную карту, без проблем обналичивая чужие деньги. Адвокат отметила, что в магазинах все действия возле касс фиксируются на видеокамеры и спустя время жертва узнает об участии в мошеннической схеме, попав во внимание правоохранительных органов.

Юрист предупредила, что в таких случаях людям приходится долго объяснять полиции свои действия и вспоминать приметы преступника, который попросил их о «помощи».

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября стало известно, что в Москве 24-летняя Диана К. перевела мужчине более 1,2 млн рублей, который пообещал жениться на ней. Девушка также оформила для него на себя несколько кредитов. При этом она видела этого мужчину всего один раз в жизни.

25 сентября заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что часто мошенники перед совершением преступления составляют «профили» своих жертв. Этот тип преступников предпочитает использовать персональный подход, а не действовать, рассчитывая на везение. Эксперт предупредил, что злоумышленники могут получить информацию о человеке не только из украденных баз данных, но и из социальных сетей.