Пермь, 21 октября, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Главной проблемой российского спорта является нехватка качественной инфраструктуры из-за отсутствия заинтересованности в этом вопросе со стороны многих губернаторов, заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

ИА REGNUM Российский спорт

«Нам не хватает инфраструктуры, освещённых трасс практически нет, материально-техническая база очень устарела — начиная от лыж и заканчивая базами», — сказал Вяльбе 20 октября в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Перми.

По её словам, на данный момент в России мало губернаторов, всерьёз заинтересованных в развитии спорта. Елена Вяльбе добавила, что сейчас дети не могут тренироваться и заниматься лыжным спортом из-за проблем со спортивной инфраструктурой и дороговизны инвентаря.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил о решении направить больше доходов с акцизов на табак и алкоголь на развитие спорта. Глава государства уточнил, что речь идёт в первую очередь о развитии спортивной инфраструктуры и создании условии для занятий физической культурой.