Лондон, 21 октября, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Британская телерадиокомпания «Би-би-си» отказалась от использования термина «боевики» в отношении радикального палестинского движения ХАМАС и теперь описывает эту группировку в своих материалах термин как «запрещенную террористическую организацию», сообщает издание Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM BBC

Такая смена редакционной политика произошла на фоне давления на телеканал со стороны властей Британии и инцидента с краской у штаб-квартиры корпорации. Речь идёт о происшествии, которое произошло в Лондоне, когда офис «Би-би-си» облили красной краской из-за отказа журналистов называть членов ХАМАС «террористами».

С критикой в адрес телеканала также выступал британский министр обороны Грант Шаппс, называвший прежнюю позицию телеканала «ситуацией на грани позора».

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября французский премьер-министр Элизабет Борн заявила, что ЕС и Франция признали ХАМАС террористической организацией. Она также отметила, что «у терроризма и варварства нет оправдания».

11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия сохраняет диалог с всеми сторонами палестино-израильского конфликта и продолжает тщательно изучать ситуацию в регионе. Так он прокомментировал вопрос, собирается ли Москва признать ХАМАС террористическим движением.