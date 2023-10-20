Вашингтон, 21 октября, 2023, 00:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции в Китае искренне и грамотно, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Примерно час, без заметок, без лжи, вдумчиво ответив на целый ряд вопросов, включая как отношения с Китаем, так и ситуацию вокруг Украины», — сказал эксперт, комментируя действия российского лидера на встрече с прессой в Пекине.

Макговерн отметил, что такая манера выступления является типичной для Путина. Экс-агент ЦРУ также подчеркнул, что ответы президента России были достаточно содержательными.

Как сообщало ИА Регнум, визит Владимира Путина в КНР длился два дня — 17 и 18 октября. Он прибыл в Пекин по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Президент России стал главным гостем форума «Один пояс, один путь». В столице Китая он также провел встречи с китайским лидером и главами других государств.

В их числе оказались премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Вьетнама Во Ван Тхыонг, глава Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.

17 октября журнал Newsweek указал на то, что по прибытии в Пекин Путина встретили с «красной дорожкой», в то время как госсекретарю США Энтони Блинкену не оказали такого приёма в ходе его июньской поездки в Китай.