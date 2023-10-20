Киев, 21 октября, 2023, 00:12 — ИА Регнум. Территории, вошедшие в состав России, уже не являются украинскими. Такое заявление сделал 20 октября мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинского телеканала «Киев 24».

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко

Политика попросили прокомментировать возможность проведения выборов на Украине, с учётом условий военного конфликта.

«Проголосовать? Те территории, которые оккупированы, — они уже не Украина, потому что представителей не будет», — сказал глава Киева, имея в виду под «оккупированными» вошедшие в состав России с 2014 года регионы.

По мнению Кличко, абсолютно неясно, каким образом будет проводиться голосование на воссоединившихся с Россией территориях и как Киев будет учитывать эти голоса.

Кроме того, Кличко указал, что проведение выборов в создавшихся текущих условиях может привести к окончательному развалу Украины, «так как политики начали бы бороться между собой за власть».

В 2024 году на Украине должны состоятся очередные выборы главы государства. Однако вопрос о проведении выборов до сих пор остаётся открытым, так как на территории страны действует военное положение, во время которого выборы запрещены.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский под давлением Запада согласился баллотироваться в президенты Украины и намерен добиваться победы.

При этом в августе глава Украины заявил, что для проведения выборов нужно поменять законодательство страны. Если Верховная рада согласится сделать это быстро, то выборы можно будет провести. Также украинский глава уточнил, что денег на выборы в стране нет, поэтому они станут возможны, если западные союзники выделят на это финансы и окажут содействие в их организации и проведении.